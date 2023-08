Debatte zum Gourmet-Fest Wie Düsseldorf zur Gastro-Hauptstadt werden soll

Ist Nürnberg wirklich die Stadt mit dem besten Gastronomie-Angebot Deutschlands? Und Düsseldorf nur auf Platz acht, noch hinter Köln? Ein Ranking einer Reise-Webseite, das das nahelegt, war launiger Einstiegspunkt einer Debatte, zu der die Metro am Freitag anlässlich des Gourmetfestivals an der Kö eingeladen hatte. „Senfrostbraten trifft Sashimi: Wie kann Düsseldorf zur Gastro-Hochburg werden?“ lautete die Leitfrage. Metro-Chef Steffen Greubel, selbst Franke, konnte in der Hinsicht Mut machen, denn der Spitzenreiter sei „ein besiegbarer Gegner“. Was aber sind die Faktoren, die die Gastronomie in Düsseldorf gerade beschäftigen – und die der Schlüssel sein werden zu ihrer Zukunft?