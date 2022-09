Marode Wahrzeichen : Wie Düsseldorf um seine Rheinbrücken bangt

Düsseldorf Die Rheinquerungen sind in die Jahre gekommen – aber die Erneuerungspläne ziehen sich. Aus Neuss wird derweil der Wunsch nach einer zusätzlichen Brücke laut.

Noch in diesem Jahr will die Stadt Düsseldorf die Schäden an der Josef-Kardinal-Frings-Brücke endgültig beheben. Bis Freitag ist die Brücke nachts wegen der Vorarbeiten in Richtung Neuss nur einspurig befahrbar, später sollen die finalen Arbeiten erfolgen. Im Frühjahr war ein Bruch am Brückenübergang an der linksrheinischen Seite entdeckt worden. Bislang ist er nur provisorisch behoben.