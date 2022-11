Krieg in der Ukraine : Wie Düsseldorf seiner Partnerstadt Czernowitz hilft

Blick auf das Rathaus in Czernowitz, wo viel Hilfe benötigt wird. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Längst ist die Stadt in der Ukraine aufgrund vieler Geflüchteter nicht mehr nur auf humanitäre Hilfe angewiesen. Düsseldorf hilft nun auch bei der Ausstattung von Schulen und mit konkreten Dienstleistungen.

Düsseldorf hilft seiner Partnerstadt Czernowitz in der Ukraine dabei, die kommunalen Leistungen trotz der hohen Anzahl an Binnengeflüchteten aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel: Der Stadtentwässerungsbetrieb stellt einen speziellen Saug- und Spülwagen für die Kanalisation zur Verfügung. Damit er vor Ort bedient werden kann, wurde jetzt ein Mitarbeiter des Entwässerungsbetriebs in Czernowitz eine Woche lang auf dem Betriebshof in Düsseldorf geschult. Das Handbuch für das Fahrzeug wird ins Ukrainische übersetzt.

Finanziert wird das Projekt samt Kosten für Flug und Übernachtung im Zuge der Schulung, Transport sowie Übersetzung über einen Antrag bei der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“, gestellt von Engagement Global, Durchführungsorganisation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Projektkosten werden zu 90 Prozent refinanziert, was laut Stadt einer Summe von rund 20.000 Euro entspricht. Vorangegangen war ein persönlicher Austausch beider Kommunen im Juni: Da reiste der für Stadtentwicklung und die städtischen Betriebe zuständige stellvertretende Bürgermeister von Czernowitz nach Düsseldorf und traf die hiesige Beigeordnete Cornelia Zuschke und Vertreter des Stadtentwässerungsbetriebes. Der Austausch lief auch schon auf anderer Ebene: Im September besuchten Beschäftigte des Unternehmens für Stadtbeleuchtung in Czernowitz die Netzgesellschaft in Düsseldorf. Oberbürgermeister Stephan Keller reiste zudem im September in die Partnerstadt.

Ein weiteres Projekt für Kinder und Jugendliche soll im Dezember umgesetzt werden. Die Notwendigkeit macht eine dramatische Schätzung deutlich, wonach knapp Zweidrittel der ukrainischen Kinder auf der Flucht sein sollen, etwa die Hälfte innerhalb der Ukraine. Die Stadt kündigt an, Schulmöbel zur Einrichtung von drei Klassenzimmern, 75 Tablets für den Heimunterricht sowie zwei bis drei Spielplatzgeräte zu finanzieren. Hintergrund zur Bedeutung von Heimunterricht: In den Schulgebäuden sind viele Geflüchtete untergebracht. Finanziert wird diese Maßnahme über einen Topf des Bundes in Höhe von 3,6 Millionen Euro, womit Kommunen ihren Partnerstädten helfen sollen. Düsseldorf hat sich erfolgreich beworben und bekommt 116.000 Euro.