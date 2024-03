Digitalisierung in Düsseldorf Wie Düsseldorf den Bürgerservice verbessert

Was lange stockte, geht nach und nach voran: Die Stadt verbessert den Bürgerservice. Vor allem lange Wartezeiten auf Termine hatten in den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger in der Bürgerschaft und auch der Politik gesorgt. Mit neuen Ansätzen sind nun Fortschritte spürbar. Was mit dem Konzept „Bürgerservice 2.0“ verbunden ist, stellte Projektleiterin Franziska Weiss bei viel Zuspruch der Politik in den ersten beiden Sitzungen des Ausschusses für Digitalisierung und allgemeine Verwaltungsorganisation in diesem Jahr vor.