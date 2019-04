Zentralbibliothek Düsseldorf : Massagen gegen den Abistress

Die Gymnasiasten sind im Abi-Stress. Sie müssen viel lernen, sich zwischendurch aber auch entspannen. So unterstützt die Zentralbibliothek Düsseldorf die Schüler bei ihren Prüfungsvorbereitungen.

Eigentlich schließt die Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz 1 pünktlich um 20 Uhr ihre Tore, doch kurz vor den Abiturprüfungen ist alles ein bisschen anders: „Heute ist Power Learning angesagt!“ tönt es aus den Lautsprechern in der Bibliothek um an das spezielle Programm zu erinnern, das Schülern bis Freitag zur Verfügung steht. Erstmals können sie die insgesamt 280 Gruppen- und Einzelarbeitsplätze bis 22 Uhr nutzen, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. „Je näher das Abitur rückt, desto voller wird es jedes Jahr in der Bibliothek. Wir haben deswegen beschlossen, den Lernenden etwas Besonderes zu bieten“, erzählt Frauke Erus, Bibliothekarin und Lektorin in der Zentralbibliothek. Auf dem Tisch neben ihr stehen kostenlose Getränke und Snacks für die Schüler bereit. „Wer hier lernt und arbeitet, der soll sich auch wohlfühlen und entspannen können“, berichtet sie.