Gesundheit in Düsseldorf : Wie die Uniklinik den Krebs noch effektiver bekämpfen will

Düsseldorf Das Krankenhaus ist Teil eines neuen Verbundes mit den Unikliniken Aachen, Bonn und Köln. Patienten wie der 72-jährige Fritz Heinzl sollen davon profitieren – bei der Behandlung ebenso wie bei der Beratung.

Vertrauen, sagt Fritz Heinzl, ist entscheidend, wenn man als Patient gegen den Krebs kämpft. Vertrauen in die Kompetenz und die Entscheidungen der Ärzte, aber auch in die Betreuung durch das Pflegepersonal und die Infrastruktur um einen herum: „Man muss kämpfen lernen, und das geht nur in einem Umfeld, in dem man sich gut betreut fühlt.“ Heinzl ist 72 Jahre alt, Blasenkrebs wurde bei ihm 2017 festgestellt, neun Stunden dauerte damals die Operation, bei der ihm die Blase entfernt wurde. Im vergangenen Jahr fanden die Ärzte eine Metastase im Leistenbereich, die mit einer Chemotherapie bekämpft wird. Als ihn im April ein Infekt schwächte und klar wurde, dass er stationäre Betreuung brauchte, entschied er sich für die Fahrt zur Uniklinik. „Die Klinik hat einen guten Ruf“, sagt Heinzl, „und ich habe es nicht bereut, dass ich hierher gekommen bin.“