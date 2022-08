Neue Strategie beim Energieversorger : Wie die Stadtwerke neue Schulden an Nachhaltigkeitsziele koppeln

Wie die Stadtwerke neue Schulden an Nachhaltigkeitsziele koppeln

Düsseldorf Die Konditionen für das platzierte Schuldscheindarlehen in Höhe von 145 Millionen Euro hängen davon ab, wie gut die Stadtwerke etwa grüne Wärme und grünen Strom ausbauen. Wie die konkreten Zielmarken aussehen.

Die Stadtwerke haben ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 145 Millionen Euro platziert und die Finanzierungskosten an konkrete Nachhaltigkeitsziele gekoppelt. Der Fachbegriff dafür lautet ESG-linked Schuldscheindarlehen. Der Düsseldorfer Energieversorger betont, eines der ersten Unternehmen im Kreise der Stadtwerke zu sein, das diesen Weg geht. ESG steht für „Environmental Social Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.