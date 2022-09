Finanzen in Düsseldorf : Wie die Stadtsparkasse Düsseldorf junge Kunden umwirbt

Die neuen Berater des Smoney-Teams bei der Stadtsparkasse Düsseldorf (v. l.): Konadu- Yiadom Apetor, Jan Strauch, Jana Kästner (Nachwuchskundenkoordinatorin), Svenja Meintrup, Chantale Strerath. Foto: Stadtsparkasse

Düsseldorf Die Stadtsparkasse hat das Café in ihrer Zentrale an der Berliner Allee zum Anlaufpunkt für junge Kunden umgebaut. Einen Schalter gibt es nicht, dafür Loungemöbel. Was sich hinter der neuen Marke „Smoney“ verbirgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Die Stadtsparkasse hat in ihrer Zentrale an der Berliner Allee eine Anlaufstelle für junge Kunden zwischen 18 und 25 Jahren geschaffen. Das Café an der Ecke zur Steinstraße ist Geschichte, an vielen Stellen prangt dort jetzt der Schriftzug der neuen Marke „Smoney“. Bankschalter sucht man dort vergebens, dafür gibt es Sitzecken, aber auch schalldichte Kabinen, um Gespräche zu führen. Eine Bühne steht zudem für Veranstaltungen bereit. Die jungen Berater, „Buddys“ genannt, tragen T-Shirt oder Sweatshirt samt neuem Logo und sollen einen „Austausch auf Augenhöhe“ ermöglichen, wie die Verantwortlichen bei der Vorstellung am Mittwoch mehrfach betonen.

Der Schriftzug der Stadtsparkasse ist auf der 500 Quadratmeter großen Fläche übrigens nicht sichtbar. Das Haus hat eine neue Marke mit Sternchen als Logo geschaffen. Die neuen Räume sind das Ergebnis des Innovationswettbewerbs, zu dem die Bank vor zwei Jahren Schüler, Studenten und Auszubildende aufgerufen hatte. So wollte die Bank ermitteln, welche Bedürfnisse junge Kunden haben. Die Siegeridee: Ein Café der Begegnung. „Es geht nicht um ein Produkt, sondern einen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Das Smoney-Hub ist keine klassische Filiale“, sagt die Stadtsparkassen-Vorstandsvorsitzende Karin-Brigitte Göbel. So sollen die Kunden nicht nur mit den Beratern, sondern auch untereinander ins Gespräch und zu Veranstaltungen kommen. Zudem gehe es um weit mehr, als die Produkte der Stadtsparkasse. Vielmehr wolle man auch Karriereberater sein, etwa Praktika vermitteln, oder über Themen wie Aktien oder die Welt so genannter Kryptowährungen aufklären.

Info Die Eröffnung im Smoney-Hub Eröffnungswoche Zur Eröffnungswoche vom 4. bis 7. Oktober sind alle 18 bis 25-Jährigen aus der Region eingeladen, sich selbst einen Eindruck vom Smoney-Hub zu machen. Es gibt ein umfangreiches Programm. Der Dienstag, 4. Oktober, bietet als als „Finance Day“ Infos rund um alternative Anlagen, Finanzprodukte für Frauen, Sparen sowie Vermögensaufbau. Am Mittwoch geht es beim „Start-up Day“ um erfolgreiche Gründungen, Unternehmerdenken und Finanzierungsmöglichkeiten. Donnerstag ist der „GenZ Day“ mit Themen wie Gaming, Metaverse oder TikTok. Der Freitag beschließt als „Career Day“ die Woche, es geht um Karrierewege, Bewerbungsguidelines, Expertentipps und Stipendien. Öffnungszeiten Die neue Anlaufstelle ist wie die Filiale nebenan geöffnet, und zwar von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr. Mehr Infos im Netz: sskduesseldorf.de/smoney.

Das alles ist übrigens nicht nur offline, sondern auch online möglich. Bei TikTok war das Haus bereits ziemlich erfolgreich, und verzeichnet mittlerweile 260.000 Follower.

Doch warum eigentlich diese neue Art der Ansprache junger Kunden? Vorstandsmitglied Michael Meyer beschreibt die Notwendigkeit, sich immer wieder als Bank auf die neuen Bedürfnisse der Kunden einzustellen. Nur deshalb werde die Stadtsparkasse in drei Jahren 200 Jahre alt. Der Kontakt zur jungen Zielgruppe sei allerdings eine Herausforderung, obwohl die Ausgangsbasis gut sei. Denn die Hälfte aller 50.000 Düsseldorfer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren seien Kunden. Doch trotz hoher Marktanteile „gelingt es uns nicht immer, diese Kunden in der Breite zu begleiten und langfristig zu binden.“ Mit Smoney gelte es nun, die gute Ausgangsposition auch besser zu verstetigen.

Dabei geht es laut Christian Fuchs, Leiter Privatkundencenter, zum einem darum, das Image des Hauses bei jungen Kunden zu verbessern. Wie digital das Haus bereits aufgestellt sei, sei beispielsweise oft nicht im Bewusstsein. „Und es geht natürlich auch um Erträge.“ So solle die Abwanderung von Kunden reduziert, neue sollen gewonnen werden. Auch deshalb steht die neue Anlaufstelle nicht nur Kunden der Stadtsparkasse offen.