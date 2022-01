Nach dem Hochwasser : Wie die Düssel-Renaturierung voranschreitet

Düsseldorf Zweiter Bauabschnitt der südlichen Düssel ist beauftragt. Der Ausbau der nördlichen Düssel ist im Planfeststellungsverfahren. Die Gewässerausbaumaßnahme am Eselsbach befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium.

Aus der Bezirksvertretung 8 ist an die Verwaltung der Wunsch herangetragen worden, über den Stand der Renaturierung der südlichen Düssel zu berichten. Von der Stadt heißt es dazu, dass die Auftragsvergabe zur Ausführung des zweiten Bauabschnitts der Renaturierung der südlichen Düssel Ende November erfolgt sei. „Aktuell werden noch ergänzende Vermessungsarbeiten durchgeführt. Die Ausführungsplanung soll bis Ende des Jahres vorliegen“, wird das zuständige Amt in einer Informationsvorlage an die Bezirksvertretung zitiert. Im zweiten Quartal sei beabsichtigt, den aktuellen Planungsstand in der Bezirksvertretung 8 ausführlich vorzustellen.