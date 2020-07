Immobilienmarkt in Düsseldorf : Wie die Preise für Häuser in Düsseldorf stiegen

Blick auf Oberkassel, wo die Preise für Immobilien besonders hoch sind. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Immobilienexperten haben ausgewertet, wie sich der Markt in den vergangenen zehn Jahren in den Stadtteilen entwickelt hat. Noch stärker als Häuser haben die Preise für Wohnungen zugelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Die Immobilienpreise für gebrauchte Einfamilien- und Reihenhäuser sind in Düsseldorf von 2009 bis 2019 extrem gestiegen. Der Ring Deutscher Makler Düsseldorf (RDM) hat mit dem Branchenportal Immoscout24 ermittelt, dass es in der Landeshauptstadt einen Preissprung von 67 Prozent gegeben hat, während er in Nachbarkommunen wie Hilden, Krefeld, Neuss und Meerbusch im Schnitt bei 61 Prozent lag. In Mettmann stiegen die Kaufpreise für Einfamilienhäuser sogar um 79 Prozent, Spitzenwert in dieser Kategorie.

Die höchsten Preise werden wiederum im linksrheinischen Düsseldorf erzielt, also in Lörick, Heerdt, Nieder- und Oberkassel. Im Durchschnitt kostet ein freistehendes Bestandshaus 1,75 Millionen (72 Prozent plus), Reihenhäuser dort 801.200 Euro (79 Prozent plus).

In Angermund, Wittlaer, Kaiserswerth, Kalkum sind es 1,5 Millionen sowie 650.200 Euro. In Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath, Gerresheim kommen die Makler auf 1,25 Millionen und 601.400 Euro. Die niedrigsten Preise sind im Süden fällig: in Benrath, Vennhausen, Urdenbach, Hellerhof, Garath sind es 952.300 sowie 299.800 Euro.

So kräftig diese Preisaufschläge auch wirken, bei Eigentumswohnungen war die Entwicklung noch heftiger. In 14 von 17 zentralen Stadtteilen verzeichnen die Immobilienexperten in ihrer Studie ein Plus von mehr als 100 Prozent. Am stärksten entwickelt hat sich der Markt mit 158 Prozent in Friedrichstadt. Der Quadratmeterpreis kletterte von 1517 auf 3912 Euro.