Kultur in Düsseldorf : „Kunst ist vor allem Arbeit“

Kerstin Grobler hat lange dafür gearbeitet, eine gefragte Künstlerin zu sein. In Friedrichstadt hat die Unterbacherin ihr Atelier. Foto: Marc Ingel

Unterbach/Friedrichstadt Rund 3000 Euro kostet ein Bild der Malerin Kerstin Grobler. Doch der Erfolg kam nicht über Nacht. Die 57-jährige Unterbacherin hat sich durch hartnäckige Selbstvermarktung diesen Status langfristig erarbeitet.

Kerstin Grobler hat ein Ladenlokal an der Oberbilker Allee 38, bei schönem Wetter steht meistens die Türe weit offen, was an sich ja nichts Besonderes ist. Allerdings ist sie Malerin, das ist dann schon irgendwie außergewöhnlich, denn es ist nicht so, dass die Menschen ständig hereinkommen und Bilder für 3000 Euro bei ihr kaufen. Aber Kerstin Grobler mag den Kontakt zu Menschen, teilt sich gerne mit, und diese Extrovertiertheit war durchaus hilfreich, damit die Malerin sich einen Ruf in der Szene erwerben konnte, was sie inzwischen geschafft hat. „Man darf nicht die Hände in den Schoß legen und hoffen, dass irgendwann ein Galerist mit der dicken Kohle vorbeikommt. Man muss sich den Erfolg verdienen, denn Kunst ist vor allem Arbeit“, sagt sie. Die 57-Jährige praktiziert emsig Selbstvermarktung, besucht Messen, um ihre Kunst zu präsentieren, ist natürlich bei den Kunstpunkten vertreten, veranstaltet Ausstellungen in ihrem Atelier, hat zwei Galeristen.

Und wenn eines ihrer übergroßen Werke, das sie bei einem Wettbewerb einreichen wollte, von der Post zurückgeschickt wird, weil es nicht „bandfähig“ ist, dann packt sie das Gemälde ins Auto und fährt mal eben schnell die zweieinhalb Stunden nach Weilburg an der Lahn, um ihren Beitrag pünktlich abzuliefern. „Vielen jungen Künstlern fehlt heutzutage der Biss. Das Leben ist nun mal grundsätzlich kein Ponyhof“, sagt sie.

Info Die Kunstpunkte finden im September statt Atelier Kerstin Grobler arbeitet und zeigt ihre Kunst in ihrem Atelier an der Oberbilker Allee 38. Geöffnet hat die Malerin immer dienstags von 17 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung. Kunstpunkte Süd 14. und 15. September



Kontakt Infos gibt es unter 01724265208 oder im Internet unter www.art-kg.com

Mag sein, dass sich Kerstin Grobler dieses zupackende Wesen in ihrem vorherigen Leben angeeignet hat. Denn eigentlich ist sie promovierte Chemikerin, hat zudem lange im Ausland gelebt, in der Schweiz, in den USA und in den Niederlanden und PR-Projekte im Medizinbereich geleitet. Gemalt hat sie schon immer, nebenbei, „vor acht Jahren habe ich mich dann professionalisiert, seit vier Jahren konzentriere ich mich ausschließlich auf die Kunst“, sagt Grobler. Sie lernte an der Freien Akademie für Malerei in Düsseldorf („Kunst hat auch mit Handwerk zu tun“) und holte sich den Feinschliff in der Sommerakademie von Markus Lüpertz. „In fünf Tagen habe ich 15 Bilder fertiggestellt, war fix und fertig, aber seitdem weiß ich, wo ich hin will“, berichtet die Künstlerin. „Sei nicht so brav, das Bild muss brennen, hat er zu mir gesagt“, so Grobler.