Unterstützung aus Düsseldorf Wie die Hilfe in Czernowitz ankommt

Vitalij kommt aus einer Kleinstadt, 30 Kilometer von Czernowitz entfernt. Nach einem kurzen Urlaub kehrt er zu seiner Einheit zurück – glücklicherweise an einen ruhigeren Einsatzort an der russischen Grenze. Doch den Krieg, mit all seinen Schrecken, hat er erlebt. Man sieht es in seinen Augen. Trotzdem lächelt er seiner Ehefrau optimistisch zu, sie solle sich keine Sorgen machen: „Es gibt Kameraden, die auf Heimaturlaub nach Czernowitz kommen und sich darüber ärgern, dass viele Menschen hier so tun, als gäbe es gar keinen Krieg. Sie gehen in Bars und feiern. Dabei freue ich mich persönlich darüber. Schließlich ist es das, wofür wir kämpfen – damit die Menschen hier normal leben können“, erzählt Vitalij. Die Lage an der Front sei schlimm genug, das brauche er nicht auch noch auf seinem Heimaturlaub: „Ich durfte mich hier etwas daran erinnern, was Frieden bedeutet. Frieden, für den wir alle beten.“