Verkehrsachse in Düsseldorf Wie die Graf-Adolf-Straße zu altem Glanz zurückkehren soll

Zwischen Luxus und Not liegen vier Spuren, über die ein hektischer Strom aus Autos und Straßenbahnen rauscht. Der graue Asphalt trennt und verbindet zugleich. Auf der einen Seite kaufen Geschäftsleute in Markenklamotten an diesem Tag bei Zurheide Feinkost oder trinken Champagner. Auf der anderen Seite sitzen ein Mann und zwei Frauen in einem Hauseingang vor einer Notschlafstelle. Wohl kaum eine Straße in Düsseldorf vereint an einem Ort so unterschiedliche Welten wie die Graf-Adolf-Straße. Einst war sie Prachtboulevard und Kinomeile, dann Hauptverkehrsachse. Mittlerweile finden sich vor Ort angesagte Restaurants, Geschäfte und Künstler. Und der nächste Wandel steht bevor, denn viele Hauseigentümer wünschen sich ein wenig vom alten kulturellen Glanz zurück.