Corona-Hilfe aus dem Kiez : Wie Kleinspenden Unternehmen retten

Düsseldorf Gutscheinportale und Crowdfunding helfen der lokalen Wirtschaft durch die Krise. Überwältigt vom Ergebnis sind zum Beispiel die Chefin im Café Hüftgold oder der Geschäftsführer der Kletterhalle Monkeyspot.

Wer etwa auf dem Internetportal Startnext nach Crowdfunding-Projekten in Düsseldorf sucht, findet dort Haruhiko Saeki und seine japanischen Nudelsuppen-Küchen namens Takumi. 21.500 Euro hat er bereits zusammen. Das Café Hüftgold in Flingern liegt zurzeit bei knapp 10.000 Euro. Eine Summe, von der Besitzerin Patricia Leonhardt überwältigt ist, zumal rund die Hälfte frei gespendet und nicht an Gutscheine gebunden ist. „Das ist eine Mega-Hilfe, ohne sie könnte ich zurzeit nicht schlafen.“ Zudem werde ihr jetzt erst durch die Reaktionen vieler Kunden bewusst, was ihnen das Café bedeute.