Einkaufen in Düsseldorf So bewertet der Handel das Weihnachtsgeschäft

Auch wenn die Innenstadt in der Vorweihnachtszeit so voll wie lange nicht ist, der Handel zeigt sich nicht begeistert von den Umsätzen in den vergangenen Wochen. Dieser Trend setzte sich auch am vierten Adventssamstag fort, wie der Handelsverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland mitteilt. „Die nicht zu hohe Erwartungshaltung des Einzelhandels im Verbandsgebiet wurde bestätigt“, heißt es in einer Mitteilung. Der Samstag sei zwar von den Kunden vielerorts zum Weihnachtsbummel genutzt worden, der Handel habe allerdings nicht überall von den guten Frequenzen gleichermaßen profitieren können. Viele Besucher seien zudem nicht nur zum Weihnachtseinkauf in die Innenstadt gekommen, sondern hätten genauso häufig die Weihnachtsmärkte angesteuert.