Airport Düsseldorf Wie der Flughafen sauberer werden will

Nach viel Kritik an der Sauberkeit und hygienischen Zuständen am Flughafen kündigt dieser Verbesserungen an. Umfassend saniert werden sollen laut Mitteilung „Schritt für Schritt“ die sanitären Anlagen. „Von den 125 für Passagiere zugänglichen WC-Bereichen stehen allein in den nächsten Jahren 43 Anlagen auf der Liste.“