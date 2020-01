Tipps für Wohn-Einrichtung : Wie Demenzkranke zu Hause wohnen können

Düsseldorf In einer Ausstellung zeigt die AOK, wie Angehörige schon mit kleinen Tricks und technischen Mitteln die Wohnung sicher machen können. Und was für das Wohlbefinden wichtig ist.

In der Küche fallen sofort die vielen Hinweisschilder und Aufkleber an den Schränken auf. „Herd aus!“ steht da zum Beispiel, „Gläser“ oder „Besteck“, aber auch „Elektrogeräte über Zeitschalter regeln“. Die Steckdosen sind mit einem Schutz versehen. Der Küchentisch ist mit Geschirr eingedeckt: Hinter dem Schild mit der Aufschrift „Richtig“ sieht man ein Gedeck aus Becher, Teller, Glas, Platzset und Vase in Farben wie Blau und Gelb, hinter dem Schild mit dem Hinweis „Falsch“ sieht man wiederum weißes Porzellan.

Die Krankenkasse AOK Rheinland/Hamburg zeigt in ihrer Geschäftsstelle an der Kasernenstraße 61 anhand von Leuchtstellwänden, teils auch echtem Mobiliar eine „Musterwohnung Demenz“. „Wir wollen Betroffene beraten und ihnen aufzeigen, wie ein dementer Mensch durch kleine Tipps und nicht kostenintensive Hilfen möglichst lange in seiner vertrauten Umgebung wohnen kann“, sagt Stefanie Froitzheim, Leiterin der Servicestelle Demenz der AOK Rheinland/Hamburg. Menschen mit Demenz benötigten Orientierung und Sicherheit. „Mit der Ausstellung zeigen wir, wie man den Wohnraum sicher und hilfreich gestalten kann. Oft sind es Kleinigkeiten wie Symbolaufkleber oder Farbkontraste, die demenziell beeinträchtigten Menschen Unterstützung im Alltag geben“, sagt Froitzheim.

Anmeldungen Per E-Mail an ac.demenz@rh.aok.de und per Tel. 02461 682299.

Damit Trude Meier, so der fiktive Name der Bewohnerin, zu Hause zurecht kommt, gibt es für sie im Schlafzimmer klar erkennbare Symbole an Schubladen: So weiß sie auf einen Blick, wo Socken oder Unterwäsche liegen. Im Badezimmer wird wiederum das weiße Waschbecken von einem blauen Klebeband umrundet, ebenso das weiße Porzellan der Toilette. Der Grund: Eine weiße Fläche erscheint Dementen diffus, sie brauchen Kontraste. Deswegen ist auch ein buntes Tischgedeck besser als rein weißes. Problematisch können selbst Spiegel sein – wenn sich der Demenzkranke deutlich jünger wähnt als sein Spiegelbild. Ein Schaukelstuhl kann wiederum Gemütlichkeit verschaffen, aber auch helfen, den Bewegungsdrang auszugleichen. Und in den Mantel an der Garderobe ist der Name und die Adresse von Trude Meier eingenäht: Falls sie nach dem Einkaufen oder Spazieren nicht mehr alleine nach Hause finden kann.