Energiekrise in Düsseldorf : Wie im Klärwerk Millionen von Kilowattstunden Strom gespart werden

Das Klärwerk Süd in Hamm. Foto: Bretz, Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In den beiden Düsseldorfer Klärwerken stehen Umbauarbeiten an. Mehr als eine Million Euro soll investiert werden. Das soll sich allerdings auch schnell rentieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Esch

Dank neuer Technologie in den Düsseldorfer Klärwerken sollen diese deutlich weniger Strom verbrauchen. Durch neue Lüfterplatten in den so genannten Belebungsbecken können laut Stadt insgesamt 2,2 bis 2,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr eingespart werden.

Zu Erklärung: In Belebungsbecken bauen Bakterien und Kleinstlebewesen laut Stadt „gelöste Abwasserinhaltsstoffe ab oder wandeln sie in absetzbare Stoffe um“. Den Mikroorganismen muss dabei Sauerstoff zugeführt werden. Die Membranen in den Lüftern funktionieren allerdings altersbedingt nicht mehr so gut. Das Material ist teilweise ausgehärtet, die feinen Poren sind zugesetzt. Deshalb werden die Platten jetzt sowohl im Klärwerk Süd in Hamm als auch im Klärwerk Nord in Meerbusch-Ilverich nach und nach ausgetauscht. Das jeweils betroffene Becken muss dafür außer Betrieb genommen werden. Erste Arbeiten sind bereits durchgeführt worden. Bis zum Frühjahr sollen vier von acht Becken modernisiert sein. Ende nächsten Jahres ist laut Stadt mit dem Abschluss des Umbaus zu rechnen. In den beiden Klärwerken müssen insgesamt rund 10.000 neue Lüftungsplatten installiert werden.

Zurzeit ist die Sauerstoffversorgung der Becken zum Teil nicht mehr optimal möglich. Zudem muss aufgrund des Zustands der alten Elemente insgesamt mehr Luft mit höherem Druck eingeblasen werden. Das führt zu höheren Energiekosten. Ingo Noppen, Technischer Leiter des Stadtentwässerungsbetriebes, sagt: „40 Prozent der benötigten Energie in den Klärwerken wird für die Belüftung der Belebungsbecken aufgewendet und diese stellen somit eine signifikante Stellschraube dar.“

So ging es bei der Auswahl des neuen Systems nicht nur um die bloße Funktion und den Aufwand für den Einbau, sondern auch um die Energieeffizienz. Stadtkämmerin Dorothée Schneider sagt: „Unabhängig davon, dass der Stadtentwässerungsbetrieb kontinuierlich nach Energieeinsparmöglichkeiten sucht und diese umsetzt, sind wir gerade in der aktuellen Zeit alle zum Energiesparen angehalten. Die rund 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr an Einsparungen stellen schon eine beträchtliche Größe dar.“ Umgerechnet in Photovoltaik-Anlagen entspricht das laut Stadt einer Fläche von etwa drei Fußballfeldern. Erwartet wird vor diesem Hintergrund, dass sich eine Effizienzsteigerung der Belüftung um 20 Prozent einstellt. Der Wert soll möglichst im nächsten Winter erreicht werden.

Das alles rechnet sich offenbar auch wirtschaftlich. Die Gesamtkosten belaufen sich zusammen auf etwa 1,1 bis 1,2 Millionen Euro. Nach Angaben der Stadt soll sich diese Investition angesichts steigender Strompreise in spätestens drei Jahren rentiert haben.