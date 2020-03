Oscar Bruch, Schausteller: „Wir müssen befürchten, dass wir in den nächsten Monaten überhaupt keine Umsätze haben, weil alle Volksfeste abgesagt werden. Die ersten Veranstaltungen in Stuttgart und Erfurt, auf denen eines meiner Riesenräder stehen sollte, sind bereits ausgefallen. Das letzte Geld haben wir Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt verdient. Ich informiere mich gerade, was ich tun soll. Wir haben 30 feste Mitarbeiter und auch andere Kosten laufen weiter. Ich habe natürlich Verständnis für die Absagen, die Gesundheit geht vor. Aber das ist eine einzigartige Situation. Ich befürchte, in ein paar Monaten ist unsere ganze Branche tot. Die Politik muss irgendeine Perspektive aufzeigen.“