Bauen in Düsseldorf : Widerstand gegen Tetelberg-Bebauung

Bauen in Düsseldorf

Vor der Präsentation der Entwürfe machten sich Politiker mit Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund an der Spitze ein Bild von dem Gelände. Foto: Veenstra/Stefanie Veenstra

Jury kürt den Entwurf der Dichter Architekturgesellschaft aus Berlin zum Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs.

Enttäuschung, Ärger, ja kaum zu unterdrückende Wut machte sich breit. Die meisten der mehr als 100 Besucher des Abschlusskolloquiums des städtebaulichen Wettbewerbs „Südlich Auf‘m Tetelberg“ waren mit den fünf vorgestellten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwürfen eher unzufrieden. „Im Grünordnungsplan der Stadt Düsseldorf heißt es: Grünflächen, Gärten und Parkanlagen, Natur und Landschaft sind in ihrer ökologischen, (stadt)klimatischen, kulturhistorischen, gestalterischen und nutzungsbezogenen Funktion zu erhalten, zu sichern und zu entwickeln. Freiflächen- und Stadtentwicklung sind untrennbar miteinander verknüpft. Freiraum-Ressourcen sind Voraussetzungen für das qualitativ hochwertige Wachsen der Stadt, das gleichzeitig erhöhte Anforderungen an die verbleibenden Freiraumpotenziale stellt“, zitiert Daniel Conrad. „Aber in den vorgestellten Entwürfen wird keine Rücksicht auf Bestehendes, auf über Jahrzehnte gewachsene Natur- und kulturelle Strukturen genommen.“