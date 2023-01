Mehrweg-Pflicht in Düsseldorf „Wichtig ist, dass Kunden mitmachen“

Bei XOXO Buddha Bowls wurde das Mehrwegsystem von Vytal bereits im Sommer eingeführt. Hier scannt der Kunde die Boxen per App und muss erst dafür zahlen, wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von 30 Tagen zurückbringt. „Unsere Kunden bestellen hauptsächlich über Lieferando in Mehrweg-Schalen“, erklärt der Manager der Altstadt-Filiale. Kunden können das einfach mit anklicken. „Sie dürfen nur nicht vergessen, den Code aus der App mit anzugeben – sonst können wir das leider nicht in Mehrweg liefern.“