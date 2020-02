Anton-Betz-Stiftung : Wissenschaftler streiten über KI

Düsseldorf Die Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post wird 50. Dazu lobte sie einen Vortrags-Wettstreit unter Wissenschaftlern aus – über Künstliche Intelligenz.

Theologen sind Meister darin, kühne Thesen zu entwickeln. Mit dieser kühnen These begann der Bibelforscher Simone Paganini, Professor an der RWTH Aachen, einen so vergnüglichen wie anregenden Vortrag über das Glücksversprechen Künstliche Intelligenz. Mit seinen lebhaften, originellen Ausführungen hat der Theologe den Wettstreit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen Post gewonnen. Anlass für den anregenden Disput unter Forschern war das Jubiläum der Stiftung, die seit 50 Jahren besteht und sich die Förderung von Wissenschaft und Forschung zum Ziel gesetzt hat. So sollte denn auch ein streitbares Forschungsfeld die Vorlage für den Gelehrtenstreit bieten:

Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen? Zu dieser Frage waren Wissenschaftler aller Fakultäten aufgerufen worden, in 15 Minuten freier Rede ihre Gedanken zu entfalten. Aus ihrem Forschungsgebiet heraus sollten sie beleuchten, ob der Versuch, Entscheidungsstrukturen des Menschen künstlich nachzubilden, die Menschheit voranbringen wird oder eher destruktives Potenzial besitzt. Unter zahlreichen Bewerbern setzten sich fünf Professoren durch, die gestern Abend im Düsseldorfer Haus der Universität ihre Thesen präsentierten – in ausgeloster Reihenfolge. Dabei kamen verblüffende Überlegungen zu KI – so das gängige Kürzel – zur Sprache.

INFO Wettbewerbsbeiträge erscheinen auch als Buch Die Stiftung Die Anton-Betz-Stiftung der Rheinische Post e.V. wurde im November 1970 gegründet. Sie ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung im Verbreitungs­gebiet der Rheinischen Post. Publikation Zum Wettbewerb der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erscheint im Herbst auch ein Buch. Darin werden unter anderem die Reden der fünf Teilnehmer zum Thema „KI – Fluch oder Segen?“ publiziert.

Der Bibelforscher Simone Paganini, Professor an der RWTH Aachen, ließ seine Ausführungen in die These münden, was Menschen heute voll Ehrfurcht KI nennen, hätten sie früher Gott genannt. Denn schon in frühen Religionen hätten Götter jene belohnt, die sich an ihre Regeln hielten – etwa durch Frieden und Gesundheit. Ähnliche Glücksversprechen würden heute KI zugeschrieben.

Barbara Weißenberger, Professorin für Betriebswirtschaft an der Düsseldorfer Heine-Uni, packte zu Beginn ihrer 15 Minuten ein Brötchen aus und erklärte, wo KI in der Produktionskette schon Segen ist, etwa weil sie hilft, Ressourcen zu sparen. Kritisch werde es, wenn Maschinensysteme auch Entscheidungen träfen, weil KI etwa keine Empathie besitzt. Ihr Fazit: KI ist ein guter Diener, aber schlechter Herrscher.

Hans-Jürgen Buxbaum, Professor für Robotik an der Hochschule Niederrhein, dachte zu Ende, was geschieht, wenn KI ein Selbstbewusstsein entwickelt: Sie werde dem Menschen weder helfen noch ihn zerstören, sondern nüchtern feststellen, dass die Ressourcen auf der Erde endlich sind – und den Planeten verlassen. Da gab es Raunen im Saal. Matthias Krauledat, Professor für Informatik an der Hochschule Rhein-Waal, erklärte, warum scheinbar objektive KI bisweilen voreingenommene Entscheidungen trifft, und entwarf Möglichkeiten, für mehr Fairness zu sorgen. Etwa, indem KI nach gewissen Fairnessregeln trainiert wird.

Arndt Borkhardt, Direktor der Klinik für Kinder-Onkologie am Düsseldorfer Universitätsklinikum, berichtete aus der Praxis, wie KI helfen kann, Leukämie bei Kindern auszurotten. Bisher funktioniert das über die Untersuchung von Mikroben im Körper von Mäusen, die anzeigen, ob die Tiere Leukämie entwickeln werden. Doch blickte er bereits in eine Zukunft, in der es möglich sein wird, auch bei Menschen Risikoprofile zu bestimmen und Krebs möglicherweise präventiv zu bekämpfen.

Die Jury zog sich am Ende länger zurück, um über Inhalt wie Darbietung der Vorträge zu beraten. Zu ihr gehörten die Kultur- und Wissenschaftsministerin von NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen, Schauspielerin Claudia Hübbecker vom Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses sowie die Düsseldorfer Literaturwissenschafts-Doktorandin Sabrina Huber. Dazu Professor Georg Pretzler, Leiter der Studierendenakademie der Heine-Universität, sowie Lothar Schröder, Leiter der RP-Kulturredaktion. Doch entschied das Gremium nicht allein. An alle Zuhörer waren Stimmzettel verteilt worden, die noch während der Jury-Sitzung ausgezählt wurden.