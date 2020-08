Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Regen als 2019 und 2018, aber noch nicht genug : Auch dieser Sommer ist zu trocken

Landwirt Joachim von Holtum auf seinem Getreidefeld. Die Grafik zeigt die Temperaturentwicklung. Foto: FOTO: ANNE ORTHEN | GRAFIK: ALICIA PODTSCHASKE

Düsseldorf So viele Hitzetage wie in den vergangenen zwei Jahren gab es in Düsseldorf in diesem Jahr noch nicht. Statt dessen mehr Regen. Die Pflanzen könnten noch mehr Wasser brauchen.