Wetterbilanz in Düsseldorf Viel zu heiß, viel zu trocken

Hitzetage Düsseldorf verzeichnete zugleich die meisten Hitzetage. An 22 Tagen stieg die Temperatur im vergangenen Jahr auf mehr als 30 Grad. So viele gab es bis dato nur einmal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 50 Jahren, nämlich im Jahr 1995, als ebenso viele Hitzetage gemessen wurden. Damit hatte Düsseldorf 2022 mehr als doppelt so viele heiße Tage wie üblich, im Durchschnitt liegt die Zahl bei zehn Tagen. Dabei fing die Hitze bereits früh an – im Mai verzeichnete der Wetterdienst das erste Mal über 30 Grad. Das dauerte bis in den September an. Der heißeste Tag wurde im Juli gemessen, auf 38,2 Grad kletterte die Temperatur an diesem Tag. Damit blieb Düsseldorf aber unter dem Rekordwert von 40,7 am 25. Juli 2019.