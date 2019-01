Wettbewerb Voice of Germany: Joerg Kemp landet auf Platz drei

Wettbewerb Voice of Germany

Düsseldorf Dan Lucas gewinnt die erste Staffel von „The Voice Senior“. Joerg Kemp aus Düsseldorf hatte gegen den Sieger keine Chance, erhielt aber 6,5 Prozent der Zuschauerstimmen.

Für den Sieg hat es nicht gereicht, aber immerhin zu Platz drei: Der Düsseldorfer Joerg Kemp erhielt beim Voting von „The Voice Senior“ immerhin 6,5 Prozent aller Zuschauerstimmen, hatte gegen den Sieger Dan Lucas am Ende aber auch keine Chance.

Mehr als 70 Prozent der Anrufer kürten den Rocksänger zum eindeutigen Gewinner der Sat.1-Castingshow. Kemp musste in der ersten Runde des Finales ausgerechnet gegen die ebenfalls aus Düsseldorf stammende Giselle Rommel antreten. Die 78 Jahre alte Rommel lebt in einem Appartement im Wohnpark an der Heerdter Aldekerkstraße. Ihre Enkeltochter Michelle sei es gewesen, die über die Zeitung von „The Voice Senior“ erfahren habe.Coach Mark Forster entschied sich letztlich schweren Herzens für Kemp, „weil er unbedingt eine Platte aufnehmen sollte.“ Giselle ernannte er dafür „zu meiner Chefin“.