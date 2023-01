Musik aus Düsseldorf Wettbewerb für Bands und Musiker

Die Bewerber sollten ihren Lebensmittelpunkt in Düsseldorf haben, sie sollen unter 30 Jahre alt sein, bereits einige Konzerte in der Region gespielt haben, und erste Erfahrungen in Marketing, Booking, Promotion, Logistik, Produktion und Öffentlichkeitsarbeit mitbringen. Die Bewerbung sollte eine aussagekräftige Bandvorstellung mit Kontaktinformationen, ein Bandfoto und Hörproben als MP3 oder Links zu Musikvideos enthalten.