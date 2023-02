Kreatives Düsseldorf Film-Talente schaffen es auf die große Leinwand

Unter den Projektideen werden dann im April fünf Film- und Videoprojekte von einer Jury ausgewählt und mit einem Produktionsbudget von bis zu je 500 Euro unterstützt. Bis zur Abgabe des Films am 1. November werden die Projektteilnehmer in regelmäßigen Treffen und in Workshops von Mentoren unterstützt. Das zählt für die Nachwuchsfilmer oft noch mehr als das Equipment für Bild, Licht und Ton, das den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird – so die Erfahrung der vergangenen Jahre. Alle Filme werden außerdem öffentlich im Kino der Filmwerkstatt gezeigt. „Das ist für alle ein tolles Gefühl und macht sich auch gut im Lebenslauf“, sagt Kemmerling. Für nicht wenige Teilnehmer der vergangenen Jahre war das Projekt die Initialzündung für einen künstlerischen Beruf. Wer noch nicht weiß, ob er oder sie sich bewerben soll: Lust auf mehr macht ein Filmabend am 11. März, an dem alle Filme des „Young Film Lab“ der vergangenen beiden Jahre gezeigt werden. Mit Musik und Networking geht es dann weiter.