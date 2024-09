Riesenplakat in Düsseldorf Rihanna darf über der Kö posieren

Früher war ja alles strenger, auch der Denkmalschutz. Undenkbar war es noch vor 20 Jahren, dass ein Baudenkmal wie der Kaufhof an der Königsallee für eine großformatige Werbung freigegeben wird. So etwas wurde und wird meist nur bei Baustellen gestattet, zudem durfte ausnahmsweise bei der Brückensanierung am Kö-Graben Werbung aufgehängt werden, um diese finanzieren zu können. Nun wird Düsseldorf lockerer: An der Fassade, die dem Corneliusplatz zugewandt ist, prangt ein XXL-Plakat in den Dimensionen 28 mal 14 Meter. Darauf ist vor allem Rihanna zu erkennen. Der Superstar schaut offen und wie es sich gehört ein wenig unterkühlt den Betrachter an. Zudem ist ein Flacon zu bewundern, der Name des Parfüms und der des Herstellers Dior.