Werbeaktion in Düsseldorf​: Hüpfen und tanzen am Corneliusplatz​

Hüpfen und tanzen am Corneliusplatz

Werbeaktion in Düsseldorf

Düsseldorf Eine riesige LED-Wand steht seit Freitag vor dem Corneliusplatz in der Düsseldorfer Innenstadt. Es handelt sich um eine Werbeaktion, die Leute zum gemeinsamen Rumhüpfen animieren soll.

Der Bürgersteig und die Bänke vor dem Corneliusplatz an der Kö in der Düsseldorfer Innenstadt sind seit Freitag blockiert. Dort steht nun eine 18 Meter breite und vier Meter hohe LED-Leinwand. Aufbauen lassen hat diese die Telekom.

Je mehr mitmachen, desto lustiger soll das Ganze werden, wird auf der Leinwand behauptet. Mit der Aktion sollen die neuen Mobilfunktarife des Bonner Telekommunikationsunternehmens beworben werden. Bei einem Besuch vor Ort am Freitagmittag hält sich der Erfolg noch etwas in Grenzen: Nicht nur die Technik hakt noch ein wenig, auch die Zahl der Leute, die Lust auf Fitnessübungen in aller Öffentlichkeit haben, ist überschaubar. Wer dann aber doch ein Tänzchen vor der Leinwand gewagt hat, kann die Aufnahme anschließend auf sein Handy herunterladen.