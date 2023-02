Straßenblockaden in Düsseldorf Wer ist die „Letzte Generation“ in Düsseldorf?

An diesem Abend sitzt die „Letzte Generation“ nicht auf der Straße, sondern auf alten Sofas und Stühlen. Im angemieteten A44 an der Adersstraße hängen noch die Reste einer Party – Luftballons, Luftschlangen und Girlanden. Passen will das zwar nicht so richtig zur „Krisensitzung“, zu der die Aktivisten eingeladen haben, aber eigene Räume hat die Ortsgruppe nicht. Auf den Ernst der Lage schwört Thorsten (auf Wunsch der Anwesenden nennen wir nur die Vornamen) die aus neun Personen bestehende Runde ein. „Ich möchte euch bitten, das Treffen wirklich als Krisensitzung zu begreifen.“ Denn seine Überzeugung ist: Es werde viel zu wenig getan, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf, auch für die Aktivisten.