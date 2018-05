Düsseldorf: Wenn Toilettenpapier vom Wandel der Zeit erzählt

Susanne zeigt eine Rolle aus dem Jahr 1928. In jenem Jahr wurden die ersten Klopapierrollen in Deutschland industriell hergestellt. RP-Foto: Anne Orthen Foto: Heckrath

Düsseldorf In der Firma Hakle ist das einzige Museum in Deutschland, das Klopapierrollen zeigt.

Normalerweise arbeitet Susanne Heckrath als Assistentin der Geschäftsleitung bei der Firma Hakle. Doch gelegentlich ändert sich ihr Tätigkeitsbereich. Dann macht sich Heckrath in die Backsteingebäude hinter den eigentlichen Produktionsstätten auf, wo früher einmal die Papiermaschinen des Unternehmens Feldmühle standen. Die stehen auch heute noch da - allerdings nur noch zur Anschauung, zerlegt in ihre Einzelteile. Angekommen in der oberen Etage offenbart sich dann der Grund ihres Besuchs. Dort befindet sich nämlich das einzige Toilettenpapiermuseums Deutschlands, und Susanne Heckrath ist die Hüterin.