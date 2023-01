Menschen aus Düsseldorf Wenn Plätze Erinnerungen wachrufen

Eine Gaslaterne stand schon immer auf dem Rondell. Als Jahre später die Stadt die Straßenschilder einheitlich an den Laternen montierte, „durfte ich die alten Schilder von Park- und Gneisenaustraße behalten. Klar, die habe ich immer noch, als Magnetwand an meinem Schreibtisch“. Dass „sein“ Rondell jetzt Luise-Oppenheimer-Platz heißt, damit kann er gut leben. Eine Freundin, die später in das Eckhaus an der Goebenstraße gezogen ist, habe dann irgendwann mit den Mitbewohnern begonnen, den P-C mit grüner Bepflanzung aufzuwerten und längs und quer mit Basalt-Steinen ausgestattet, „alles privat finanziert“. Es geht also auch so.