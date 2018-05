Düsseldorf: Wenn Mathe auf einmal Spaß macht

Düsseldorf Lehrer und Schüler sind unzureichend auf die digitale Welt vorbereitet, glauben Vertreter der Düsseldorfer Wirtschaft. Gemeinsam investieren sie in fünf Schulen und hoffen auf einen Nebeneffekt: die Lust am Unterricht zu wecken.

Daniel Jung ist ein Rockstar. Zumindest, so weit man das als Mathelehrer sein kann. Seine Videos auf Youtube werden teils eine halbe Million Mal geklickt, dort erklärt er lineare Funktionen, Matrizen und vieles andere, was Schüler sonst zum Grausen bringt. Doch bei Jung schalten sie ein und lernen - in einem digitalen Umfeld.