Launige Rede bei Grünen-Empfang Wenn Nouripour Habeck mit dem Rammbock kommen lässt

So locker und frei der 47-Jährige beim Frühlingsempfang der grünen Kreispartei in Düsseldorf auf der Bühne in der Seifenfabrik „Dr. Thompson´s“ plauderte und fragte, ob man in Köln auch so eine coole Location hätte, so ernst waren doch die Themen. In dieser Gleichzeitigkeit der Krisen könne es keine Alternative mehr sein, nicht zu entscheiden, sagte Nouripour, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Dass dabei auch Fehler gemacht würden, sei normal, sie würden dann korrigiert, wie etwa beim diskutierten Gebäudeenergiegesetz.