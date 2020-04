Gastronomie in Zeiten von Corona : Wenn der Osterhase die Pizza bringt

In der größten Not bringt der Osterhase auch noch andere überlebenswichtige Sachen außer der Pizza mit. Foto: privat

Düsseldorf Lieferdienste bommen in Zeiten von Corona. Die L’Osteria in Rath hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Die L’Osteria an der Theodorstraße 194 hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn bei dem Italiener am ISS Dome kommt nicht irgendwer mit der Pizza unter dem Arm ins Haus, sondern der Osterhase persönlich. „Wir haben beschlossen, die Pizza-Versorgung in Zeiten von Corona zumindest mit einem kleinen Team sicherzustellen“, erklärt Betriebleiterin Patricia Sauer. „Wir haben unseren Abhol- und Lieferservice optimiert, sodass auch eine komplett kontaktlose Bezahlung möglich ist“, ergänzt sie. So kann die Lieblingspizza online auf https://delivery.losteria.de bestellt, bezahlt und dann abgeholt werden. Oder man ruft eben gleich den Osterhasen, der dann entweder angeradelt kommt oder sich in den L’Osteria-Firmenwagen setzt.