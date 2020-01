Handel : Weniger Kunden durch Umweltspur

Düsseldorf Der Handelsverband startet in dieser Woche eine Umfrage, um Rückgängen bei den Besucherströmen auf den Grund zu gehen. Unter anderem Erfahrungen aus dem Weihnachtsgeschäft haben dazu geführt.

„Uns sind Rückgänge bei der Passantenfrequenz gemeldet worden, dem wollen wir auf den Grund gehen“, erklärt Achten. Der Handelsverband will sich dabei dezidiert mit den Umweltspuren beschäftigen. Die Umfrage des Verbandes beginnt in dieser Woche. Auch Erfahrungen aus dem Weihnachtsgeschäft sind dafür eine Ursache. Das ist unter dem Strich gut gelaufen, die Düsseldorfer Händlerschaft hat erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro Umsatz übertroffen. In dieser Zahl ist jedoch das wachsende Online-Geschäft enthalten. Im Schnitt beträgt der Anteil des Online-Geschäfts am Gesamtumsatz 15 Prozent, aber bei einigen Branchen, die im Weihnachtsgeschäft besondere Bedeutung haben (Unterhaltungselektronik, Foto, Musik), liegt er bei nahezu 50 Prozent.