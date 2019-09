Info-Veranstaltung für Düsseldorfer Open-Air-Gelände : Weniger Fällungen an der Messe

Weniger Fällungen an der Messe

Die Pläne für das umstrittene Open-Air-Gelände werden laut Stadt immer ausgereifter. Am Donnerstagabend gibt es eine Info-Veranstaltung.

Arne Lieb (arl) ist verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Für das Open-Air-Gelände auf dem Messeparkplatz werden höchstens 60 Bäume gefällt. Die Planer können diese Vorgabe der Politik erfüllen und damit die Zahl der Fällungen deutlich senken. Dies teilte die Leiterin des Planungsamts, Ruth Orzessek-Kruppa, am Mittwoch dem Planungsausschuss des Stadtrats mit. Darüber hinaus sind Standorte gefunden worden, damit die 65 Bäume auf das Gelände zurückkehren können, die für das Planverfahren eingelagert worden sind. Nach den Angaben von Orzessek-Kruppa gibt es auch Fortschritte beim Lärmschutz. Demnach sind Standorte und Ausrichtung der Lautsprecher so optimiert worden, dass sich keine Wohnhäuser in dem lautesten Bereich mit einer berechneten Belastung von 70 Dezibel oder mehr befinden. Dies wird auch die Genehmigung erleichtern. Der Amtsleiterin zufolge sind zudem Verkehrs- und Sicherheitskonzept überarbeitet worden. Dabei flossen auch die Kritikpunkte aus einer Bürgeranhörung im März ein.