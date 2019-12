Wahl des Jugendrats : Politiker kritisieren Schulen

Gehören auch dem künftigen Jugendrat an: Lukas Mielczarek und Nada Haddou-Temsamani. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Beteiligung an den Wahlen zum Jugendrat ist rückläufig. Im November nahmen nur 45 Schulen teil – 16 weniger als beim letzten Mal.

An der Jugendratswahl im November haben weniger Heranwachsende teilgenommen als vor drei Jahren, obwohl die Zahl der Wahlberechtigten von 45.649 auf inzwischen 52.564 gestiegen ist. „Sie lag bei knapp 27 Prozent, 2016 waren es noch 33,35 Prozent“, sagte Wendelin Dutenhöfer am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss des Rates. Den Grund lieferte der Mitarbeiter des Jugendamts gleich mit: „16 Schulen weniger als zuletzt haben in diesem Jahr ein Wahllokal angeboten. Rechnet man das auf Schülerzahlen hoch, haben wir deshalb bis zu 16.000 Jungen und Mädchen weniger erreicht.“ Zum Vergleich: Vor zwölf Jahren hatte die Wahlbeteiligung noch bei 38,6 Prozent gelegen. Den tiefsten Stand gab es vor neun Jahren mit 19,3 Prozent. Aufgabe der am vergangenen Mittwoch stadtweit gewählten 31 Mitglieder im Alter zwischen 13 und 20 Jahren ist es, die Interessen der jungen Düsseldorfer unter anderem im Rat und seinen Ausschüssen zu vertreten.

Jugenddezernent Burkhard Hintzsche und Politiker übten Kritik an jenen mehr als 40 Schulen, die sich bei der Aufgabe, junge Menschen für kommunale Politik zu begeistern, weggeduckt hätten. Denn darunter seien keineswegs nur solche Standorte, die gerade mit ihren Baustellen genug um die Ohren hätten. Die Situation verbessern sollen in Zukunft mehr mobile Wahllokale und verstärkte Aktivitäten in den sozialen Medien. „Am Ende geht es aber nicht um noch mehr mobile Angebote und logistische Fragen, sondern schlicht um Haltung“, sagte Hintzsche.