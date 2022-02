Naherholungsgebiet in Düsseldorf : Am Unterbacher See geht das Licht aus

Am Nordstrand des Unterbacher Sees soll künftig die Beleuchtung zum Teil ausgeschaltet bleiben. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Der Zweckverband will Lichtverschmutzung vermeiden. Es würde sich nur um wenige Stellen handeln. Der Bürgerverein sorgt sich dagegen um junge Ruderer.

Am Unterbacher See wird es künftig etwas dunkler werden. Wie der Heimat- und Bürgerverein Unterbach kritisiert, habe der zuständige Zweckverband die Beleuchtung des Zuweges zu den schulischen Rudervereinen und dem Angelsportverein abgeschaltet. „Es handelt sich bei den Rudergemeinschaften ja um ,außenliegende Klassenzimmer‘, die auch in der dunklen Jahreszeit genutzt werden. Eltern machen sich jetzt Sorgen um ihre Kinder, wenn sie abends durch die völlige Dunkelheit laufen müssen“, erklärt der Vorsitzende Stefan Schrewe. Der Bürgerverein hatte bereits die Einführung von Parkgebühren ab diesem Jahr scharf kritisiert. „Die Arbeit an einem Besucher unfreundlichen Sanierungskonzept des Zweckverbandes Unterbacher See scheint nun weiterzugehen“, sagt Schrewe und fügt hinzu: „Wie die wenigen Kilowattstunden, die dort im Jahr anfallen, dass Defizit des Zweckverbandes Unterbacher See verkleinern sollen, ist mehr als fraglich.“

In der Tat hatte der Zweckverband die Erhebung von Parkgebühren nach den Corona-Sommern zuletzt mit einem Minus in der Kasse und gleichzeitig einem hohen Sanierungsstau bei Brücken und Wegen begründet. Auch wegen des verregneten Sommers kamen 2021 nur etwa 71.200 Gäste in die zwei Strandbäder, im „Super-Sommer“ 2003 waren es um die 300.000, vor drei Jahren immerhin rund 200.000. Insgesamt werden nun wohl um die 300.000 Euro benötigt, um die notwendigen Sanierungen durchführen zu können. Die erste Stunde soll aber auch weiterhin kostenfrei bleiben, danach sollen höchstens zwei Euro für die Parker anfallen. Die Parkscheinautomaten sollen vor der anstehenden Saision aufgestellt werden.

Info Helligkeit ist nicht immer angemessen Stichwort Als Lichtverschmutzung bezeichnet man die Aufhellung des natürlichen Nachthimmels, verursacht durch übermäßigen, fehlgeleiteten oder unangemessenen Einsatz von künstlichem Licht.



Kontakt unterbachersee.de

Schrewe würde es jedenfalls begrüßen, wenn man die Zuwege und auch die Parkplätze am gesamten See über Nacht beleuchten würde. „Dann würde es auch den illegalen Entsorgern von Bauschutt deutlich schwerer fallen, ihren Müll auf den Parkplätzen zu entsorgen“, so der Vorsitzende des Heimat- und Bürgervereins.

Wie Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes, erläutert, täusche der Eindruck jedoch. „Am Kleinen Torfbruch wurden Stromfreileitungen von der Netzgesellschaft auf einem Teilstück in die Erde verlegt. Dabei wurden einige alte, völlig marode Masten entsorgt, die moderne LED-Beleuchtung ist jedoch noch vollständig vorhanden.“ Nur an bestimmten Stellen, wo eine Beleuchtung nicht unbedingt notwendig sei, wolle man künftig darauf verzichten. „Das ist auch eine Frage möglicher Lichtverschmutzung. Wir befinden uns hier im Bereich eines Landschaftsschutzgebietes im Übergang zu einem Naturschutzgebiet. Da, wo die Beleuchtung an Wegen wirklich erforderlich ist, zum Beispiel auch auf dem Weg vom Parkplatz zum Seerestaurant, wird es sie natürlich weiterhin geben“, sagt von Rappard.

Es habe sogar schon mal Überlegungen gegeben, eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung einzuführen. „Das wäre natürlich bedarfsgerecht. Das war allerdings ein Uni-Projekt, das dann leider wieder fallengelassen wurde“, so der Geschäftsführer. Ohnehin habe er aktuell ganz andere Sorgen. „Der Sturm hat uns ganz schön zugesetzt, viele Bäume sind umgekippt, zum Glück nur in der Landschaft“, so von Rappard. Die sollen dort auch liegen bleiben, „die Natur freut sich“.