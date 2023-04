Verkehr in Düsseldorf Wenig Staus trotz Sperrung der Rosmarinstraße

Es hätte schlimmer kommen können: Seit Freitag ist die Durchfahrt unter den beiden Eisenbahnbrücken an der Rosmarinstraße gesperrt. Das Brückenbauwerk soll erneuert werden und bis Weihnachten ändert sich an der Situation auch nichts. Doch das Staugeschehen hält sich in Grenzen, die Autofahrer haben sich offensichtlich auf die Sperrung eingestellt. Natürlich ist gerade der Lastring, zu den Stoßzeiten eigentlich die einzige Ausweichstrecke, jetzt noch stärker belastet, auch auf der Erkrather Straße oder dem Höherweg spürt man die Auswirkungen. Aber die Menschen, die, etwa von der Ronsdorfer Straße kommend, am Flinger Broich das Schwimmbad oder den Recyclinghof ansteuern, haben sich alternative Routen gesucht.