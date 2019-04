Wem gehört Düsseldorf? : Kündigung, Räumungsklage und eine ungewisse Zukunft

Düsseldorf Wegen Mietrückständen droht Inge Hufschlag die Räumung ihrer Wohnung in der Carlstadt – sie hatte die Miete wegen Mängeln gemindert. Nun sorgt sie sich nicht nur um ihr Zuhause.

Wer die Wohnung von Inge Hufschlag im dritten Stock des Mehrfamilienhauses an der Kasernenstraße betritt, merkt sofort, dass darin viel Arbeit steckt: Die Möbel sind perfekt aufeinander abgestimmt, jedes Bild, jedes Accessoire ist mit Bedacht und kein Standort zufällig gewählt. Seit zehn Jahren sind die 120 Quadratmeter im Herzen der Stadt das Zuhause der Journalistin. Doch dieses Zuhause ist in Gefahr: Hufschlag droht die Räumung, ihr Vermieter hat ihr gekündigt: Sie hat Mietrückstände von rund 14.000 Euro. Grund: Über Jahre hat Hufschlag die Miete wegen Mängeln gemindert – bislang ohne Gegenwind.

Im Sommer 2018 verkauft die Erbengemeinschaft das Haus. Neuer Eigentümer ist die WP Kasernenstraße GmbH mit Sitz in Osnabrück. Diese informiert die Mieter über den Kauf, bittet um Überweisung der Miete auf ihr Konto. Dann, am 19. Dezember, erhält Hufschlag erneut Post: Man kündigt ihr fristlos und gleichzeitig fristgerecht, als Grund werden Mietrückstände genannt. Hufschlag ist geschockt, dass ihr neuer Vermieter ihr ohne ein vorheriges Gespräch und dann auch noch ausgerechnet kurz vor Weihnachten kündigt. „Einen solchen Umgang mit langjährigen Mietern finde ich einfach skrupellos“, sagt sie.

Mit der Kündigung will sie sich jedoch nicht abfinden – schließlich, so argumentiert Hufschlag, hatte sie die Miete ja wegen Mängeln gemindert, was der Vorbesitzer offenbar akzeptiert habe. Schließlich habe es bislang nie eine Zahlungsaufforderung gegeben. Mit ihrem Anwalt legt sie Widerspruch ein, der Vermieter reicht dagegen eine Räumungsklage ein. Die Düsseldorferin erhält in der Zwischenzeit sogar Post vom Sozialamt, das ihr eine Beratung anbietet, weil die „akute Gefahr“ bestünde, dass sie ihre Wohnung verliere und obdachlos werde.