Weltweite Aktion : Düsseldorf schaltet zur Earth Hour das Licht aus

Düsseldorf Menschen, Städte und Unternehmen setzen mit der Earth Hour ein Ausrufezeichen für mehr Klimaschutz. Die Stadt Düsseldorf schließt sich in diesem Jahr erneut der weltweiten Aktion an.

Immer im März wird seit 2007 auf der ganzen Welt in vielen Städten und Kommunen das Licht ausgeschaltet. Dieses Jahr findet die Aktion am 26. März statt. Seit 2013 nimmt Düsseldorf an dieser symbolischen Stunde teil und schaltet von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung von vielen öffentlichen Gebäuden ab.