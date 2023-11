Ex-Nationalspieler beim Elfmeterschießen erfolgreich Weltmeister Philipp Lahm warb beim SV Wersten für die Euro 2024

Jubel brandete auf, als Philipp Lahm den Rasen betrat. Die Nachwuchsarbeit sei herausragend, auch und vor allem bei den Mädchenteams, lobte Frymuth. Und Keller nahm in seiner Ansprache das Wort in den Mund, das beim SV jeder gerne hört: „Kunstrasenplatz“. Ja, der sei nun in der Planung. Offen blieb, bis wann damit zu rechnen ist. Der SV braucht ihn dringend, angesichts des enormen Zuwachses.