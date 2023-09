Im Landtag in Düsseldorf Mit „Checker Julian“ am Weltkindertag mehr Demokratie wagen

Beim Weltkindertag vor dem Landtag war ordentlich was los. Auf der großen Bühne präsentierte am Sonntag Tanzlehrerin Daniela Budde mit ihren Dancefloor-Kids eine Show. Während sich Nachwuchskletterer an einer Wand ausprobierten, schlugen andere auf dem Trampolin einen Salto oder traten im Minigolf gegeneinander an. Hoch her ging es auch im Landtag. Im Foyer warf sich Shaun das Schaf für gemeinsame Fotos in Positur. Am Stand der Maus konnten die kleinen Besucher einen Nachrichtenparcours absolvieren, um sich fit zu machen für eine simulierte Pressekonferenz. Natürlich mussten auch komplizierte Wörter vorher noch geklärt und Nachrichten aus aller Welt eingeordnet werden. An einer Station ging es bei „Wahr oder Falsch“ um das Erkennen von falsch dargestellten Tatsachen.