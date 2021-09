Freizeit für Familien in Düsseldorf : Weltkindertag wird stadtweit gefeiert

Düsseldorf An 20 Orten in allen zehn Düsseldorfer Stadtbezirken finden vielfältige Aktionen für Familien statt. Neben Spaß und Sport wird auch über Kinderrechte informiert.

Jedes Jahr am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag begangen, mit dem auf die speziellen Rechte von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht und sie mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus gerückt werden sollen. In diesem Jahr steht der Weltkindertag unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“.