Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag Der März steht in Düsseldorf im Zeichen der Frauen

Im Düsseldorf des 19. Jahrhunderts Historikerin Elena Zehnpfennig nimmt Teilnehmer am Samstag, 9. März, mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Von 13.30 bis 14.30 Uhr geht es im Stadtmuseum zurück in eine Zeit, in der Frauen, um ihren eigenen Lebensweg zu bestreiten und sich selbst zu verwirklichen, viel in Kauf nehmen mussten. Welche Frauen zu diesen Pionierinnen im Regel-Brechen zählten, erfahren Interessierte bei dem einstündigen Rundgang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Tickets sind für vier Euro erhältlich. Infos unter Telefon 0211 89 96 170.