Jahresausblick in Düsseldorf : Im Stadtbezirk 7 ist Geduld das oberste Gebot

Von der Entwicklung des Glasmacherviertels bis zur Sanierung des Ostparkweihers: Bei vielen Projekten mahlen die Mühlen langsam.

Es sind vielfach die seit mehreren Jahren dominierenden Themen im Stadtbezirk 7, die auch 2020 Politiker wie Bürger wieder beschäftigen werden. Ein Überblick.



Verkehr An den Dauerstaus auf der B9 in der Rush Hour hat sich bis heute nichts geändert, wird eines Tages eine Wohnbebauung an der Bergischen Kaserne realisiert, wird von vielen der Verkehrskollaps prognostiziert. Die CDU sieht drei Lösungsansätze: eine Seilbahn, die Verlängerung der Stadtbahn oder eine Hochbahn ähnlich dem Skytrain am Flughafen. „Das ginge aber nur mit einer vorläufigen Endstation an der Autobahnabfahrt Hubbelrath inklusive einer Verlängerungsoption Richtung Mettmann. Autofahrer müssen dort abgeholt werden, wo sie wohnen – nur dadurch lässt sich die Zahl der Einpendler fühlbar minimieren“, sagt Rainer Klöpper, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Lediglich in Teilen deckt sich das mit den Ansichten der FDP: „Unsere Aufgabe ist es, die Seilbahn sowie den Anschluss von Knittkuhl an die A44 zur Entlastung von B7 und ÖPNV voranzubringen, um die infrastrukturellen Voraussetzungen für das Bauen an der Bergischen Kaserne zu schaffen“, erklärt Sönke Willms-Heyng, Sprecher der FDP-Fraktion.



Glasmacherviertel Natürlich bleibt die seit 15 Jahren diskutierte Bebauung des alten Glashüttengeländes in Gerresheim Thema. „In der November-Sitzung der Bezirksvertretung hat der Geschäftsführer von Brack Capital eine goldene Zukunft ausgemalt. Wir werden den Entwicklungsstand kritisch begleiten und darauf achten, dass die Versprechungen keine Luftschlösser bleiben, sondern realisiert werden“, betont Eva Mörger von den Grünen. Auch Bezirksbürgermeister Karsten Kunert (SPD) hofft, „dass wir in Sachen Bebauung Glasmacherviertel in 2020 inklusive Bebauungsplan alles über die Bühne bringen, um mit der Bebauung endlich beginnen zu können“.



Heyestraße Sehr viel weiter als auf dem brachen Glashüttengelände ist der Investor mit dem Ausbau des Hochbunkers an der Heye­straße. „Es ist erfreulich, dass hier ein privater Bauherr vorangeht. Der unwirtliche, graue Koloss wird in ein ansehnliches Gebäude mit Läden, Jugendeinrichtungen und schließlich auch Wohnungen verwandelt. Die Arbeiten können wir täglich verfolgen“, erzählt Wolfram Müller-Gehl von den Linken. Auch Willms-Heyng legt den Fokus auf die Entwicklung der Heyestraße: „Wichtig ist, dass die großen Baustellen an der Heyestraße, der ehemalige Bunker, die Wohn- und Hotelprojekte an der ehemaligen Tennishalle und das Wohnprojekt an der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft in diesem Jahr fertiggestellt und die Wohnungen den Menschen übergeben werden können.“ Eine weitere, schnell umzusetzende Idee hat die CDU: „Die südliche Heyestraße wird gesäumt von etlichen, aus der Jugendstilzeit stammenden Gewerbeimmobilien, die lange Zeit keine Farbe mehr gesehen haben. Einige stehen seit Jahren leer. Durch eine passende Renovierung könnten weitere Geschäfte und damit neue Kunden gewonnen werden“, erläutert Klöpper.



Ostpark Der Weiher im Ostpark leidet unter Niedrigwasser, daher fordert nicht nur die CDU „eine nachhaltige Sanierung“, so Klöpper, jedoch dürfe der Ostpark selbst nicht angetastet werden. Das sieht Müller-Gehl genauso: „Der gesunkene Grundwasserspiegel lässt den Wasserstand absinken, so dass aus dem Weiher ein unansehnlicher Tümpel geworden ist. Die BV 7 hat die Verwaltung gebeten, hier eine Sanierung zur langfristigen Rettung des Weihers zu planen.“



Regionalplan Sehr weit oben auf der Themenliste steht bei den Grünen die Diskussion um die Änderung des Regionalplans. „Wir wollen die Grünflächen aus guten Gründen erhalten. Auch wir sehen die Notwendigkeit, dass dringend mehr Wohnraum geschaffen werden muss. Aber wir setzen auf andere, innovative Lösungen“, sagt Eva Mörger. Dazu gehöre unter anderem, dass bestehende Wohnhäuser aufgestockt, Parkplätze und einstöckige Gewerbeimmobilien überbaut und ein System entwickelt wird, dass den Wohnungstausch zwischen Senioren und jungen Familien erleichtert.“



Bahnhof Bezirksbürgermeister Karsten Kunert hofft zudem, „dass wir einen deutlichen Schritt weiter bei der Neugestaltung des Gerresheimer Bahnhofs kommen. Die Bedarfsbeschlüsse wurden in 2019 erneuert“. Da die geplante Untertunnelung jedoch frühestens 2025 fertig sein werde, fordert Rainer Klöpper aus Sicherheitsgründen die Installation einer Video-Anlage, Fahrstühle zur besseren Mobilität und Toiletten, alles müsse bereits vorher eingerichtet werden.