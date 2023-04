Düsseldorfer Kunsthandwerk Wie ein Restaurator die Zeit anhält

Zwischen dem Verkehr aus Autos und Straßenbahnen, einem Lebensmitteldiscounter und den Wohnhäusern wirkt die Holzwerkstatt mit dem großen Schaufenster ein wenig aus der Zeit gefallen. An der Wand hängen Hobel, Sägen und eine Lupe. Zahllose Stemm-, Stech- und Schnitzeisen sind in einer Ecke einsortiert, Schraubzwingen, Leim- und Lackeimer in einer anderen. Massive Schränke und lange Platten stehen zwischen Holzteilen, die sich bis unter die Decke stapeln. Dazwischen steht Sascha Weisert, Holzrestaurator und Inhaber der Werkstatt in Oberbilk.