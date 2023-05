Bürgerservice in Düsseldorf Störung bei Terminbuchungen in Bürgerbüros wieder behoben

Bürgerinnen und Bürger, die am Mittwoch oder Donnerstag auf die Webseite der Terminbuchung in den Bürgerbüros der Stadt waren, bekamen den Hinweis, dass es zu technischen Problemen komme und deshalb Buchungen derzeit nicht oder nur eingeschränkt möglich seien. Man arbeite aber mit Hochtouren an einer Lösung. Diese Lösung scheint am Donnerstagabend auch gefunden zu sein. Ein Sprecher der Stadt teilte auf Nachfrage mit, dass ein Neustart des Systems den Fehler behoben habe. „Eine Terminbuchung online sowie vor Ort ist wieder möglich.“