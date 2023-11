Nach Satzungsänderung Frauen dürfen jetzt beim Karnevalsverein Weissfräcke Mitglied sein

„Wer hätte dies für möglich gehalten - die Weissfräcke nehmen weibliche Mitglieder auf“, schreibt Michael Riemer, Pressesprecher des Karnevalsvereins an unsere Redaktion. So gab es zur Sessioneröffnung am vergangenen Samstag eine „besondere Überraschung“. Barbara Oxenfort wurde als Senatorin ernannt. Zudem wurden eine weitere Frau als Mitglied sowie vier Paginnen als ordentliche Mitglieder aufgenommen.